AirPods следующего поколения оснастят датчиком освещенности

Благодаря поддержке множества функций в умных часах Apple Watch, компания Apple планирует добавить некоторые из них в беспроводные наушники нового поколения AirPods. Согласно отчету компании, беспроводные наушники Airpods будут поддерживать датчик освещенности, в разработке будет участвовать компания ASE Technology.

Также есть информация о таких функциях, как измерение уровня кислорода в крови, отслеживание сна и обнаружение панических атак. Возможно новые функции также будут включены в новые наушники которые получили название AirPods Studio.