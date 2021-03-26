AirPods третьего поколения уже производят

Сегодня инсайдер сообщил, что компания Apple работает над беспроводными наушниками третьего поколения. Эти наушники уже производятся и если верить этому источнику, совсем скоро новое устройство будет официально представлено. К сожалению, пока что точной информации о характеристиках новых беспроводных наушников нет, так как производитель только начал Сборка устройства на своих заводах точка С другой стороны Известно инсайдеры из Китая сообщают о том что никаких конкретных изменений в данных наушниках не будет они просто получат улучшенную батарею и более современную версию процессора. Стоимости тоже пока что нет она будет известно немного позже. Будем ожидать официального анонса устройства и поговорим более предметно уже после релиза.