AirPods выжил в желудке человека

Оказалось, что AirPod под силу пройти через всю пищеварительную систему взрослого человека и остаться невредимыми.

Молодой человек из Тайваня уснул с AirPods в ушах, что является довольно обычным делом для многих. Каким-то образом один из наушников выпал из его уха прямо в открытый рот, после чего мужчина умудрился случайно проглотить его. Проснувшись, молодой человек не смог найти второй наушник и воспользовался приложением для его поиска. Естественно пропавший наушник уже находился у него в желудке, так что молодой человек немедленно отправился в больницу.

После очищения желудка выяснилось, что наушник не просто работает, а ещё и сохранил заряд на уровне 41%. Пластиковый корпус смог защитить устройство даже от желудочного сока.