Airpods Max Golden от Caviar продаются в единственном экземпляре

Caviar представила специальную версию беспроводных наушников Apple AirPods Max. Эксклюзивные версии представлены в черном и белом варианте с золотыми акцентами. Оголовье имеет вставки из кожи крокодила. Airpods Max Golden выполнены из золота 750 пробы, а также украшены двумя золотыми кольцами с надписью Caviar. Наушники сохранили технические характеристики. Ранее, Caviar выпустила специальную версию iPhone 12 Pro Jobs.

Airpods Max Golden выглядят изящно, подчеркивают статус владельца и его безупречный вкус. Каждый вариант будет выпущен в единственном экземпляре. Стоимость Airpods Max Golden от Caviar составляет 6 990 000 рублей.
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