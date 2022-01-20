Akasa анонсировала новые процессорные кулеры, совместимые с LGA 1700

Akasa объявила о выпуске обновленного набора процессорных кулеров, совместимых с новейшей системой крепления Intel LGA1700. Новая линейка кулеров будет соответствовать официальному руководству Intel по тепловому и механическому проектированию и улучшит отвод тепла от процессоров Alder Lake.

Процессоры Intel Core 12-го поколения будут использовать эту монтажную систему LGA1700, запускаемую с множеством технологических достижений. Новая конструкция гибридного ядра Intel обеспечивает эффективную обработку данных благодаря внедрению ядер Performance и Efficiency (P-ядра и E-ядра соответственно). P-ядра предназначены для более быстрых задач обработки, в то время как Ecores были созданы для работы с фоновыми процессами, что увеличивает возможности многозадачности ЦП. Из-за новых размеров этих ядер форма встроенного теплораспределителя ЦП (IHS) была изменена, чтобы приспособиться к этому, с его прямоугольными размерами 37,5 мм x 45 мм.