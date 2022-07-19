Akasa представила AIO кулеры линейки SOHO

Производитель систем охлаждения Akasa объявил о выпуске новых кулеров All-in-One серии SOHO. В серию входят три кулера: SOHO 240 Dusk, SOHO 240 Dawn и SOHO 360 Dusk.

Новинки оснащены встроенной адресуемой подсветкой RGB и вентиляторами SOHO AR. Кулеры совместимы с новейшими процессорами сокета Intel LGA 1700. Также поддерживаются все доступные на рынке разъемы. Akasa SOHO представлены в черном и белом цветовом исполнении.

Водоблок также оснащен подсветкой. Основание водоблока с медным основанием обеспечивает оптимальный отвод тепла. А трехфазный двигатель приводит в действие насос. Он работает очень бесшумно даже в нагрузке.

Стоимость SOHO 240 Dusk составляет 120 евро, SOHO 240 Dawn продается за 125 евро и SOHO 360 Dusk оценен в 165,95 евро.
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