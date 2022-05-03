Akasa представила вентиляторы серии Vegas A

Akasa анонсировала новую серию вентиляторов в линейке продуктов VEGAS. Эти новые белые вентиляторы полностью оснащены функциональностью aRGB. Серия доступна в конфигурациях с одним, двумя или тремя вентиляторами. Vegas A-Series поступят в продажу в ближайшее время.

Новая серия Akasa Vegas A отличается удобной интегрированной конструкцией, цель которой — уменьшить количество кабелей и упростить их прокладку. Серия A проста в установке, поскольку требуется всего два кабеля. Из них один отвечает за управление скоростью вращения вентилятора (4-контактный ШИМ) и один за освещение aRGB (3-контактный адресуемый RGB). Новые вентиляторы совместимы со всеми популярными программами управления RGB, такими как Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome и Razer Chroma RGB. Вентиляторы обеспечивают оптимизированный поток для максимального охлаждения. Бесшумная работа стала возможной благодаря антивибрационным резиновым прокладкам и прочной раме вентилятора. Они подходят для установки в корпусе, так и на радиаторы сжо.
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