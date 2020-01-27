Akasa выпускает процессорные кулеры Vegas Chroma с подсветкой ARGB

Akasa выпустила линейку высокопроизводительных процессорных кулеров Vegas Chroma. Кулеры выпускаются в двух вариантах, Vegas Chroma LG поддерживает разъемы Intel LGA115x, а Vegas Chroma AM поддерживает разъемы AMD AM4 и AM3 +.

Конструкция кулера очень похожа на стандартную HSF от Intel для настольных процессоров. Радиатор из анодированного алюминия с выступающими по спирали ребрами вентилируется 120-мм вентилятором. Поток воздуха из радиатора приводит к вентиляции других компонентов вокруг разъема ЦП.

Вентилятор гидравлического подшипника принимает 4-контактный ШИМ для своей основной функции и 3-контактный ARGB для освещения. В обоих вариантах вентилятор вращается со скоростью от 500 до 1800 оборотов в минуту, выталкивая до 51,3 кубических футов в минуту воздуха с выходным шумом до 32,5 дБА.

Оба варианта имеют размеры 120 мм х 120 мм длины и ширины, но отличаются по высоте. Вариант LG имеет высоту 59 мм, а вариант AM - 63 мм. Вариант LG весит 380 г, так как для него требуется задняя панель, а вариант AM весит 340 гр.