Akasa выпустила 120-мм вентиляторы OTTO SF12 и SC12 со степенью защиты IP68

Akasa объявила о выпуске линейки корпусных вентиляторов со степенью защиты IP68. Два 120-мм вентилятора OTTO SF12 и SC12 оснащены гладкими, водостойкими лопастями, которые создают мощный поток воздуха. Вентиляторы имеют эргономичный дизайн, он способствует снижению вибрации и снижения шума. Съемная рама идеально подходит для обслуживания и легкой очистки, позволяя продлить срок вентилятора. Серия OTTO оснащена трехфазным двигателем. Оба вентилятора обеспечивают максимальную скорость вращения до 2000 Об/мин. Срок службы моделей достигает 80 000 часов.

Стоимость вентиляторов OTTO SC12 и OTTO SF12 начинается от 25,95 евро.