Akasa выпустила новый вентилятор SOHO AR

Akasa расширяет ассортимент вентиляторов, выпустив новую модель под названием SOHO AR. 120 мм вентилятор имеет 14 адресуемых светодиодов RGB с более чем 16,8 миллионами цветовых комбинаций для полностью настраиваемого освещения. Новинка имеет усовершенствованную конструкцию лопастей обеспечивающую превосходную аэродинамическую эффективность с отличным потоком и давлением воздуха. Кроме того, вентилятор получил новый гидродинамический подшипник со сроком службы до 150 тысяч часов.

Скорость вращения вентилятора Akasa SOHO AR составляет от 500-2000 об/мин. Статическое давление воздуха 1,75 мм H²O, уровень шума при максимальных оборотах достигает 31,8 дБА. SOHO AR является идеальным решением как для корпуса, так и для радиатора сжо. Вентилятор Akasa SOHO AR поступит в продажу на территории Европы и США. Цену компания Akasa объявит позже.
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