Akasa выпустила радиатор для M.2 накопителей Gecko Pro

Akasa выпустила радиатор для твердотельных накопителей стандарта M.2 Gecko Pro.

Радиатор Akasa Gecko Pro получил улучшения по сравнению с предыдущей версией. Новая конструкция Smart Fin улучшает воздушный поток проходящий через алюминиевые ребра для оптимального рассеивания тепла. Устройство совместимо с дисками SATA и NVMe M.2 формата 2280. Радиатор Gecko Pro изготовлен из высококачественного алюминия. В комплект также входит термопрокладка премиум-класса, которая может снизить температуру SSD до 7% по сравнению с обычно используемыми термопрокладками. Механизм крепления состоит из двух винтов.

Akasa Gecko Pro продается по рекомендованной цене 7,95 евро.
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