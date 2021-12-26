Akasa выпустила радиатор для M.2 накопителей Gecko Pro

Akasa выпустила радиатор для твердотельных накопителей стандарта M.2 Gecko Pro.

Радиатор Akasa Gecko Pro получил улучшения по сравнению с предыдущей версией. Новая конструкция Smart Fin улучшает воздушный поток проходящий через алюминиевые ребра для оптимального рассеивания тепла. Устройство совместимо с дисками SATA и NVMe M.2 формата 2280. Радиатор Gecko Pro изготовлен из высококачественного алюминия. В комплект также входит термопрокладка премиум-класса, которая может снизить температуру SSD до 7% по сравнению с обычно используемыми термопрокладками. Механизм крепления состоит из двух винтов.

Akasa Gecko Pro продается по рекомендованной цене 7,95 евро.