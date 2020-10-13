Акции Apple подорожали перед презентацией

Сегодня должна состояться презентация компании Apple, в ходе которой пользователи увидят новые смартфоны, ноутбуки и может быть еще что-то достойное. Однако точно никто не знает, что именно покажет производитель, ведь это тот случай, когда догадки обычно оказываются слишком далекими от реальности. С другой стороны, производителя уже можно назвать успешным, ведь перед презентацией акции компании начали резко расти, демонстрируя показатели, которых ранее не было. Это связано напрямую с тем, что пользователи со всего мира ожидают презентацию компании, дабы продемонстрировать свою лояльность бренду и купить новые смартфоны в первой же волне. Вопрос только в стоимости, объеме первых партий и дате релиза новинки на рынках.

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