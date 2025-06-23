Акционеры Apple подали в суд на... Apple

Эта функция должна была стать лицом новой стратегии Apple в области ИИ, и компания рассчитывала выпустить её в первой половине текущего года. Однако, по сообщениям, проблемы с качеством и стабильностью разработки вынудили Apple перенести запуск, вызвав разочарование в индустрии. Акционер утверждает, что из-за дезинформации пострадали биржевые котировки — после объявления о переносе функция, акции Apple упали почти на 12%. Это не первый случай, когда Apple критикуют за откладывание ИИ-функций, но нынешний иск особенно важен, поскольку подача происходит от акционера, а дело касается финансовых обязательств компании перед инвесторами. Первоначально функция должна была появиться в iOS 18.4, затем дату перенесли на iOS 18.5, и в итоге релиз отложили на 2025 год.