Акционеры Apple подали в суд на... Apple

Компания Apple анонсировала iOS 18 ещё в прошлом году, и одной из ключевых новинок стала система Apple Intelligence — искусственный интеллект, интегрированный на уровне операционной системы. Однако компания отложила запуск одной из самых ожидаемых функций данного нововведения, из-за чего теперь подвергается критике как внутри, так и за пределами компании. Например, на днях акционер Apple, Эрик Такер, подал в суд Калифорнии коллективный иск против компании, обвиняя её в нарушении федеральных законов США о ценных бумагах. Основная суть обвинения — в том, что Apple сделала заведомо ложные заявления о готовности функции «персонализированной голосового помощника Siri», которую анонсировали ещё на WWDC 2024.

Эта функция должна была стать лицом новой стратегии Apple в области ИИ, и компания рассчитывала выпустить её в первой половине текущего года. Однако, по сообщениям, проблемы с качеством и стабильностью разработки вынудили Apple перенести запуск, вызвав разочарование в индустрии. Акционер утверждает, что из-за дезинформации пострадали биржевые котировки — после объявления о переносе функция, акции Apple упали почти на 12%. Это не первый случай, когда Apple критикуют за откладывание ИИ-функций, но нынешний иск особенно важен, поскольку подача происходит от акционера, а дело касается финансовых обязательств компании перед инвесторами. Первоначально функция должна была появиться в iOS 18.4, затем дату перенесли на iOS 18.5, и в итоге релиз отложили на 2025 год.
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