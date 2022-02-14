Аккумулятор Redmi K50 Gaming Edition заряжается за 17 минут

Компания Redmi объявила о том, что грядущий смартфон Redmi K50 Gaming Edition получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. На полную зарядку батареи ёмкостью 4700 мАч у пользователей уйдет всего 17 минут. Столь быстрая зарядка достигается за счет двухэлементного аккумулятора и двух микросхем управления питанием. При этом Redmi K50 Gaming Edition получит Г-образный кабель, который точно пригодится геймерам во время многочасовых игровых сессий. Официальный релиз Redmi K50 Gaming Edition, построенного на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, состоится уже 16 февраля.