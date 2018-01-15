Аксессуары для HTC

В этом году в первой половине 2018 года появится много новых аксессуаров для смартфонов. HTC U12 будет большой экран с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками. Также гаджету приписывают сканер отпечатков пальцев в кнопке под экраном. Фронтальная и основная камеры у него будут двойные.Появились изображения аксессуаров для ещё не анонсированного наследника флагманского смартфона HTC U11. На них показан и сам аппарат с разных сторон, что позволяет рассмотреть дизайн будущей новинки. Согласно представленной информации, HTC U12 получит почти безрамочный дисплей и четыре камеры.Больше данных пока не имеется.