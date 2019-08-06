Актуальный смартфон UMIDIGI Х

За возможности съемки отвечает тройная тыльная камера с разрешением сенсоров 48 Мп (f/1.79), 8 Мп (широкоугольная оптика) и 5 Мп (датчик глубины). 16-мегапиксельная фронталка дополнительно оснащена функцией распознавания лица для разблокировки устройства. Поддерживаются режимы ночной съемки и автоматического определения сцены с помощью ИИ-алгоритмов. Разместился под «капотом» смартфона и модуль NFC для бесконтактной оплаты.6,35-дюймовый AMOLED-дисплей новинки с разрешением HD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев получил небольшой каплевидный вырез для селфи-модуля в верхней части и тонкие рамки. «Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с 4 ГБ ОЗУ. Объём встроенного накопителя смартфона составляет 128 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 4150 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 18 Вт.О стоимости новинки пока неизвестно.