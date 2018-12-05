Alcatel 1x Evolve стоит 100 долларов

Официально представлен смартфон Alcatel 1x Evolve, который компания создавала специально для пользователей с ограниченным бюджетом. Нужно понимать, что устройство довольно доступное — всего 100 долларов и современное решение уже ваше. Конечно, не стоит ожидать от новинки крутой камеры или производительного процессора, но не всем это и нужно. Иногда есть необходимость купить хороший смартфон для работы или просто звонков и интернета, в таких ситуациях совершенно не обязательно отдавать громадные средства за флагман. У многих пользователей возникает необходимость купить недорогой продукт, который способен удовлетворить запросы в повседневной жизни. Благо, теперь можно будет такое устройство приобрести от довольно известного бренда в магазинах розничной торговли официально и с гарантией.