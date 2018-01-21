Alcatel 3V получил стеклянный корпус

Компания Alcatel выпустит шесть смартфонов в этом году. Смартфон будет с большим экраном. Сообщается также о сдвоенной тыловой камере (2 + 16 Мп) и фронтальной на 8 Мп, аккумуляторе на 3000 мА/ч. Любопытно, что при этом задняя панель модели покрыта стеклом.Это самый крупный представитель линейки Alcatel 3, поскольку здесь речь идет о 6-дюймовом экране (2160 х 1080 точек). Однако, при всем этом, Alcatel 3V, видимо, будет крайне бюджетным аппаратом. На такую мысль наталкивают объемы ОЗУ и ПЗУ (2 и 16 Гб соответственно) и простенькая SoC MediaTek MT6737.Стоимость смартфона составит 180 евро.