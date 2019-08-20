Alcatel готовит флагманы T1 с Quad-камерами и 5G, гибкий Flextab

На IFA 2019 покажут смартфон TCL T1 – он получит 6,53" экран с разрешением Full HD+ и «точко-вырезом» (Dotch), чипсет Qualcomm Snapdragon 675, тройную основную камеру (48 Мп основная + 16 Мп ширик + 2 Мп по 2,9 мкм), 24-Мп фронталку, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3820 мАч, 18-Вт зарядку, сканер отпечатков пальцев на задней панели, Android Pie с фирменной оболочкой TCL UI и порт USB Type-C.

Дальнейшие анонсы стоит ждать уже в следующем году. Представят TCL T1 Pro с четверной камерой и AMOLED-дисплеем с загнутыми краями. Ближе к концу первого полугодия выйдет линейка TCL T1 5G. Младшая маодель получит поддержку 5G и двойную камеру, а флагман T1 Pro 5G повторит основные особенности T1 Pro. Наконец, примерно тогда же выйдет TCL Flextab – гибкий девайс со сворачивающимся внутрь дисплеем (т. е. как Galaxy Fold, а не как Mate X). Все новинки обещают не быть слишком дорогими: цены TCL T1, T1 Pro, T1 5G и T1 Pro 5G составляют 299, 399, 499 и 599 евро соответственно (22 100, 29 500, 36 900 и 44 300 рублей), а за Flextab – 1299 евро (96 000 рублей).