Alcatel представила летнюю линейку смартфонов

Пока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется и в сегменте бюджетных решений, тем более, что с каждым годом разница в функционале между этими двумя сегментами становится все более иллюзорной. Яркий тому пример – новая линейка устройств Alcatel: Alcatel 1S, Alcatel 1X (2019) и Alcatel 3 (2019). Недавняя прерогатива исключительно дорогих гаджетов: Full View экран, двойная камера, разблокировка по лицу, искусственный интеллект и NFC-чип, теперь доступны по демократичной цене.

Девиз бренда «наслаждайся. сейчас» отражает стремление Alcatel делать ярче моменты радости и делиться ими здесь и сейчас. Смартфоны компании адресованы широкому кругу людей, которые выбирают мобильные устройства с актуальными функциями и оптимальным соотношением цены и качества. Все три новинки 2019 года также отличаются дизайном премиального уровня.

Управляет процессами в Alcatel 1S восьмиядерный чип с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. IPS-экран с диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1440x720 пикселей, правда, производитель тут решил отказаться от заигрываний с «чёлкой». Текстура пластикового корпуса выполнена под металл. Функция разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев порадуют тех, кто внимательно относится к безопасности личных данных.

Приятным дополнением станет двойная основная камера с технологией искусственного интеллекта (13 + 2 Мп), благодаря которой можно создавать качественные фото без лишних усилий. Селфи-камера имеет разрешение 5 Мп. Емкость аккумулятора – 3060 мАч, а ОС – новый Android 9.0. Цена модели – 6990 рублей.

Alcatel 1X работает под управлением 8-ядерного чипа с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Экран здесь тот же, что и у предыдущей модели. Двойная основная камера 13 Mп + 2 Mп позволяет делать художественные фотографии с эффектом боке, меняя фокус уже на готовом изображении. Фронтальная камера здесь на 5 Мп. Ёмкость батареи – 3060 мАч, ОС – Android 8.1.

Компактный изящный корпус смартфона отличается оригинальной отделкой, напоминающей по текстуре и природным цветам морскую гальку. Гаджет снабжен модулем NFC, что явление очень редкое для смартфонов с ценой 7 990 рублей. Alcatel 3 (2019) сочетает хорошую производительность, новейшие технологические тренды и эффектную внешность.

Премиальный дизайн создают изящные грани 2,5D-стекла и глянцевый корпус с эффектом «перетекания» цветов. Смартфон оснащен 5,9-дюймовым IPS-экраном производства TCL с разрешением 1440x720 точек, и U-образным вырезом. Двойная основная камера имеет модули 13 + 5 Mп и поддерживает съёмку в портретном режиме с эффектом боке, доступен выбор точки фокусировки на уже готовом кадре. ИИ смартфона анализирует объекты на основе 21 сценария и подбирает параметры для улучшения качества снимка.

В интерфейс камеры интегрировано приложение Google Lens. Фронтальная камера здесь на 8 Мп. «Железо» устройства представлено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439 с одним из двух вариантов памяти: 3 ГБ + 32 ГБ или 4 ГБ + 64 ГБ.

Функция распознавания лица и сканер отпечатков пальцев на задней панели предлагает дополнительный уровень защиты личных данных. Конечно, не обошлось и без NFC-модуля с поддержкой Google Pay. Используемая операционная система – Android 8.1. Устройство будет продаваться по цене 12 990 рублей за младшую версию и 14 990 рублей за старшую. Будут доступны две расцветких: черно-синий градиент и сине-фиолетовый градиент.

Автор: Артем Костенко