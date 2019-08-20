Alienware 55 OLED Gaming Monitor для настоящих геймеров

Если вы заядлый консольный геймер и хотите получить максимум удовольствия от полного погружения в виртуальный мир, то новый монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor в этом точно поможет. У монитора диагональ экрана составляет 55 дюймов, при этом у него частота обновления достигает 120 Гц и для игры на консоли этого предостаточно. Конечно, выглядит монитор очень круто — у него минимальные рамки вокруг экрана, на тыльной стороне стильная панель с подсветкой, плюс подставка смотрится крайне круто. Это шикарное устройство для тех, кто не хочет играть на телевизоре и предпочитает преимущества мониторов. Проблема лишь в том, что стоит такая красота целых четыре тысячи долларов и поступит в продажу только в конце сентября. Купили бы себе?