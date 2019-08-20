Alienware 55 — огромный игровой монитор

2019-08-20, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Alienware 55; [45]

Новый игровой монитор Alienware 55 OLED, представляет собой большой 55-дюймовый телевизор. Обладает разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления 120 Гц с технологией AMD FreeSync, помогает повысить плавность игрового процесса. Заявленное время отклика составляет всего 0,5 мс (GtG). Поддерживается одним портом DP 1.2, 3 портами HDMI 2.0, 4 портами USB, наушниками 3,5 мм разъем и цифровой аудиовыход SPDIF.

Монитор обладает превосходной контрастностью, обеспечивая высочайшее качество изображения. Его экран может похвастаться глубоким чёрным цветом. Ни один ЖК-монитор не сможет соперничать с 95% цветовым охватом, который предлагает Alienware 55. Также имеет подсветку AlienFX Lighting в тыльной части и аудиосистему Waves MaxxAudio с двумя 14-ваттными динамиками. При этом обладает яркостью 400 кд/м2 и контрастностью 13 0000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 120 градусов.


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