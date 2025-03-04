Alienware представила доступный QD-OLED-монитор

2024 год окончательно закрепил победу OLED-дисплеев на рынке геймерских мониторов, а 2025-й может сделать эти мониторы ещё доступнее для геймеров. Сегодня Alienware объявила, что планирует выпустить 27-дюймовый игровой монитор AW2725D с QD-OLED-матрицей за 549 долларов — уже этим летом. Это модель с разрешением 2560×1440 пикселей, которая предлагает насыщенные цвета и глубокий чёрный цвет, характерные для OLED-технологии. Внешне AW2725D практически идентичен 27-дюймовому AW2725Q с разрешением 4K и частотой 240 Гц, который уже поступил в продажу за 899 долларов. Разница в 350 долларов в данном случае объясняется сниженной плотностью пикселей — 110 ppi против 166 ppi у 4K-модели. Однако новинка даже превосходит флагмана по частоте обновления, предлагая 280 Гц вместо 240 Гц.

Alienware пока не раскрыла все технические характеристики, но подтверждено, что AW2725D сохраняет 99% охват DCI-P3, точность цветопередачи Delta E<2, графитовый радиатор для охлаждения и ту же защиту от выгорания, что и более дорогие модели. Кроме того, все QD-OLED-мониторы Alienware по-прежнему поставляются с трёхлетней гарантией от выгорания, предусматривающей замену устройства до возврата старого. С другой стороны, стоит отметить, что Dell вряд ли обладает эксклюзивными правами на QD-OLED-матрицы Samsung, поэтому вскоре могут появиться и другие доступные 27- и 34-дюймовые мониторы на их основе. И они могут быть даже доступнее на самом деле, чем текущая новинка.
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