Alienware представила две новые доступные игровые гарнитуры

Американский производитель компьютеров Dell со своей дочерней компанией Alienware представила две пары доступных игровых наушников AW510H и AW310H. Главной особенностью является то, что обе модели имеют съемный кабель и могут использоваться как на ПК, так и на игровых приставках, таких как Xbox и PlayStation.

Новые гарнитуры были переработаны с новым Legend Design от Alienware. Уникальный дизайн оголовья позволяет расширять или опускать амбушюры, не оставляя зазоров в оправе, как в других наушниках.

Обе гарнитуры оснащены мощными 50-мм динамиками, завернутыми в гибридную пену с эффектом памяти, спортивную ткань и кожзаменитель. Alienware утверждает, что это дает геймерам охлаждение и комфорт для более длительных сессий. Диапазон звуковых частот от 20 Гц до 40 КГц, управляемый Alienware Immersive Audio, обещает более богатую, широкую и динамичную звуковую сцену. Объемный звук в AW510H предоставляется через USB DAC и настраивается в Alienware Command Center. Для устройств без ПК обе гарнитуры Alienware имеют съемный кабель 3,5 мм со встроенными регуляторами громкости и микрофона.

Профессиональный однонаправленный микрофон Discord Certified обеспечивает более высокое качество звука для игрового чата. Гарнитуры выпускаются в двух цветах: Темная сторона Луны и Лунный Свет. Alienware AW510H стартует по цене $ 99,99, а AW310H $ 79,99 начиная с 31 июля этого года.