Alienware представила игровой монитор с частотой обновления 500 Гц

В последнее время на рынке игровых монитором ничего невероятно не происходило, так как крупные производители, видимо, ждали CES 2023, чтобы представить действительно интересные новинки. Например, компания Alienware, которая выступает дочерним брендом Dell, официально представила миру монитор AW2524H, который обладает просто безумной частотой обновления в 500 Гц. На момент презентации этот монитор являлся самым быстрым в плане частоты на рынке, но уже через пару часов ASUS побила этот рекорд. Впрочем, это не делает новинку Alienware менее привлекательной, потому что на самом деле это шикарный вариант для геймеров, которые хотят играть в соревновательные шутеры и достигать там максимальных результатов. Ведь с такой частотой обновления можно получить действительно огромное преимущество над оппонентов.

Впрочем, есть у монитора и объективные недостатки, на которые тоже стоит обращать своё внимание. Первый заключается в том, что диагональ дисплея составляет всего 24,5 дюйма — это достаточно компактный монитор по современным меркам, так что хотелось бы получить хотя бы 27 дюймов для комфортного гейминга. Второй момент — разрешение 1080р назвать востребованным среди геймеров в 2023 году проблематично, потому что даже на рынке киберспорта уже переходят на 4К-мониторы из-за более высокой детализации. Но, безусловно, у монитора будет аудитория потенциальных фанатов, которые с удовольствием купят такой гаджет и будут играть с комфортом на протяжении многих лет.