Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 13 2026 на Core 5 320

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Air 13 2026, которая базируется на шестиядерном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Xe3 Graphics. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13,3-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 (формат 2,5K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, матовым антибликовым покрытием (AG) и сертификацией TÜV Rheinland Hardware Low Blue Light, корпусом толщиной 14,3 мм и массой 1,1 кг, батареей ёмкостью 54,7 Втч и временем автономной работы до 24 часов. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составит эквивалент 695 долларов.