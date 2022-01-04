Alienware представила уникальный монитор 34 Curved QD-OLED Gaming Di

Яркость HDR ограничена скромным DisplayHDR 400, а разрешение 3440 x 1440 не вызовет восторга у тех, кто привык к 4K или выше. Вам все еще может понравиться обилие портов (четыре нисходящих порта USB 3.2 Gen 1, один восходящий порт USB 3.2 Gen 1, два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4), и Alienware обещает бороться с риском выгорания OLED за счет «повышенной надежности» и трехлетней гарантии, но это всё равно далеко не идеально, как хотелось бы. Новейший монитор прибудет в Северную Америку 29 марта. Dell заявила, что поделится ценами ближе к дате выпуска, но можно с уверенностью предположить, что вы заплатите больше, чем можете себе представить, особенно когда гаджет доберется до России. Команда Alienware явно нацелилась на энтузиастов, которые готовы купить гаджет за любые деньги.