Alienware представила уникальный монитор 34 Curved QD-OLED Gaming Di

Сегодня Dell представила первый в мире OLED-монитор с квантовыми точками — Alienware 34 Curved QD-OLED Gaming Di. Сверхширокая панель сочетает сверхвысокую контрастность OLED с улучшенной яркостью, цветовым диапазоном и однородностью слоя пикселей с квантовыми точками. Теоретически вам не придется идти на компромисс ни с качеством изображения, ни с производительностью в играх — вы получите 99,3 процента цветовой гаммы DCI-P3, коэффициент контрастности 1000000:1 и широкие углы обзора, но вы все равно получите монитор с частотой обновления 175 Гц и временем отклика пикселя от серого к серому 0,1 мс. Впрочем, это не совсем мечта, если внимательно присмотреться к деталям.

Яркость HDR ограничена скромным DisplayHDR 400, а разрешение 3440 x 1440 не вызовет восторга у тех, кто привык к 4K или выше. Вам все еще может понравиться обилие портов (четыре нисходящих порта USB 3.2 Gen 1, один восходящий порт USB 3.2 Gen 1, два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4), и Alienware обещает бороться с риском выгорания OLED за счет «повышенной надежности» и трехлетней гарантии, но это всё равно далеко не идеально, как хотелось бы. Новейший монитор прибудет в Северную Америку 29 марта. Dell заявила, что поделится ценами ближе к дате выпуска, но можно с уверенностью предположить, что вы заплатите больше, чем можете себе представить, особенно когда гаджет доберется до России. Команда Alienware явно нацелилась на энтузиастов, которые готовы купить гаджет за любые деньги.