Alpenföhn и der8auer разработали линейку AIO кулеров Gletcherwasser

Немецкая компания Alpenföhn и известный оверклокер Роберт "der8auer" Хартунг разработали новые системы жидкостного охлаждения. Линейка Gletcherwasser будет доступна в двух вариантах: с радиатором на 240 мм и 360 мм.

Насос кулера имеет ARGB-подсветку. Двухкамерная конструкция обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долговечность. Скорость вращения насоса составляет от 1200 до 2600 об/мин.

Блок ЦП имеет медное основание. Радиаторы изготовлены из алюминия и имеют толщину 27 мм. Скорость вращения 120 мм вентиляторов составляет 500 до 1600 об/мин. Кулеры совместимы с разъемами Intel, а также с разъемами AMD, включая TR4 и sTRX4.

В комплект поставки входит пульт для управления подсветкой и термопаста Thermal Grizzly Hydronaut. Стоимость Alpenföhn Gletcherwasser начинается от 193.72 долларов.
Комментарии и отзывы Alpenföhn Gletcherwasser
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