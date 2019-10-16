Alphacool Aurora Plexi GPX-A водоблок для AMD Radeon 5700 XT

Alpahcool представила водоблок для видеокарты от AMD, а именно для AMD Radeon 5700 XT Sapphire Nitro +. Чтобы повысить эффективность радиатора, Alpahcool уменьшили толщину теплопроводящих прокладок до 1 мм.

В конструкции производитель использует новые запатентованные стопорные винты, которые находятся на одном уровне с основанием, образуя ровную поверхность. Радиатор интегрирован с обычными G1 / 4-дюймовыми разъемами. Толщина медного блока была уменьшена с 7 мм до 5,5 мм.

Производитель позаботился и о дизайне водоблока. С помощью цифровых светодиодов RGB, подсветку можно настраивать индивидуально. Цена на Alphacool Aurora GPX оценивается примерно в 110 евро.