Alphacool анонсировала вентилятор Intros Eiszyklon Aurora LUX PRO

Компания Alphacool представила корпусный вентилятор Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 D-RGB.

Вентилятор имеет диаметр 120 мм и оснащен гидравлическими подшипниками, рассчитанными на 40 000 часов работы. Принимает 4-контактный вход ШИМ для своей основной функции и вращается в диапазоне от 700 до 2000 об / мин, выталкивая до 61,5 кубических футов воздуха при статическом давлении 2,0 мм H2O. В зависимости от скорости выходная мощность шума составляет от 21,5 до 33,8 дБА.

Система освещения включает в себя силиконовый диффузор, расположенный вдоль рамы, который имеет 3-контактное (5 В) соединение ARGB. Крепления вентилятора оснащены резиновыми гасителями вибрации.

Новый Alphacool Intros Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 D-RGB будет доступен по цене 16,95 € (1 375 RUB) за штуку.