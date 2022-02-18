Alphacool анонсировала водяное охлаждение Eiswolf 2 для RTX 3090 Founders Edition

Alphacool сегодня представила водяное охлаждение Eiswolf 2 для видеокарт Geforce RTX 3090 Founders Edition. В Eiswolf 2 используется полностью медный радиатор Alphacool 360 мм NexXxoS ST30. Для охлаждения компания установила 120 мм кулер Alphacool Aurora Rise. Устройство комплектуется кулером для воды Eisblock Aurora.

Он не только охлаждает чип графического процессора, но и активно охлаждает все соответствующие компоненты, такие как память и видеопамять. Он также имеет яркую подсветку aRGB.

Все используемые компоненты радиатор, вентилятор, кулер, насос DC-LT 2, включая фитинги и трубки, являются частью ассортимента Alphacool DIY и поэтому доступны отдельно для покупки в официальном магазине.

Как заявляет производитель, комбинацию всех компонентов можно легко собрать и установить, сохраняя при этом производительность предварительно собранного и предварительно заполненного пользовательского контура.

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