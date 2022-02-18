Alphacool анонсировала водяное охлаждение Eiswolf 2 для RTX 3090 Founders Edition

Он не только охлаждает чип графического процессора, но и активно охлаждает все соответствующие компоненты, такие как память и видеопамять. Он также имеет яркую подсветку aRGB.
Все используемые компоненты радиатор, вентилятор, кулер, насос DC-LT 2, включая фитинги и трубки, являются частью ассортимента Alphacool DIY и поэтому доступны отдельно для покупки в официальном магазине.
Как заявляет производитель, комбинацию всех компонентов можно легко собрать и установить, сохраняя при этом производительность предварительно собранного и предварительно заполненного пользовательского контура.