Alphacool демонстрирует компоненты охлаждения

Компания представила систему жидкостного охлаждения для процессора Alphacool Phobya Strike. Кулер будет представлен в разных вариантах начиная 120 мм, заканчивая 420 мм размера радиатора. Радиаторы изготовлены из алюминия. Помпа работает со скоростью до 2600 Об/мин.

Eisbaer Aurora AIO еще один кулер для процессора. Полностью медный радиатор размером 240 или 360 мм.

Компания представила светодиодную ленту Aurora Rigid. Ширина ленты 2,5 мм, а длина составляет 40 см.

Eisbecher Aurora резервуар выполнен из стекла с RGB подсветкой внутри резервуара. Он совместим с насосом D5.