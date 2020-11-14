Alphacool готовит водоблоки для видеокарт серии RX 6000

Энтузиасты и любители видеокарт с жидкостным охлаждением могут порадоваться, так как компания Alphacool планирует представить водоблоки для будущих видеокарт AMD Radeon RX 6000 серии. Поскольку все карты партнеров имеют один эталонный дизайн, волноваться о совместимости не придется.

Помимо Alphacool, в гонке участвуют и другие производители систем охлаждения, среди которых EK Water Blocks, Bykski и другие. Также была информация о том, что компания намерена выпустить комплект системы охлаждения AIO, но Alphacool эту информацию не подтвердила.
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