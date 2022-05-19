Alphacool представил тонкий радиатор NexXxos HPE ST-20

Alphacool представил тонкий радиатор NexXxos HPE ST-20. Компактный тонкий радиатор может быть установлен в самых тесных корпусах благодаря его небольшой толщине всего 20 мм.

Технически и функционально NexXxos HPE ST20 сопоставим с версиями HPE-30 и HPE-45. Все водоносные части и ребра охлаждения по-прежнему сделаны из чистой меди. Количество водяных каналов и медных ребер внутри радиатора было увеличено, в результате чего больший объем воды теперь находится в прямом контакте с ребрами охлаждения, а охлаждающая поверхность используется намного эффективнее.

Благодаря техническим инновациям теплопередача была значительно улучшена по сравнению с предыдущими моделями NexXxos, а эффективность охлаждения значительно возросла.

Радиатор NexXxoS HPE ST-20 предлагается в распространенных вариантах (120/140/240/280/360 мм) для 120-мм и 140-мм вентиляторов.