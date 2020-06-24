Alphacool представила медные радиаторы линейки NexXxoS

Alphacool представила пять медных радиаторов которые представлены длиной от 200 мм до 1260 мм. Немецкая компания Alphacool является уникальной торговой маркой в мире. Пять новых моделей серии NexXxoS включают радиаторы XT45 Full Copper 1260 мм SuperNova (139,95 евро), XT45 Full Copper 1080 мм Nova (99,95 евро), XT45 Full Copper 200 мм (59,95 евро), XT45 Full Copper 400 мм (84,95 евро) и радиатор ST30 Full Copper 560 мм V.2 (евро 104,95).

Самым интересным из представленных радиаторов оказался радиатор SuperNova XT45 Full Copper 1260 мм, который благодаря своей площади предлагает возможность установки до девяти 140 мм или четырех 200 мм вентиляторов.