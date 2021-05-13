Alphacool представила новые AIO кулеры серии Eisbaer Pro Aurora

Компания Alphacool представила новую систему охлаждения серии Eisbaer Pro Aurora для процессора. Серия Eisbaer Pro Aurora представлена в варианте 240 мм и 360 мм. Также компания планирует расширить серию версиями 280 мм и 420 мм.

В Alphacool Eisbaer Pro Aurora используется новый насос, который стал работать более эффективно и плавно. Блок ЦП оснащен подсветкой, он отличается большим размером, это специальная разработка для процессоров AMD Threadripper и Intel LGA 3647. Системы охлаждения также поддерживают существующие разъемы AMD и Intel.

Основание насоса изготовлено из никелированной меди. Скорость насоса составляет 2600 об/мин. Радиатор изготовлен из меди. В комплектацию входят 120 мм вентиляторы с RGB, их максимальная скорость вращения 2500 об/мин.

Информация о стоимости и дате выхода на рынок отсутствует.