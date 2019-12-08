Alphacool представила новый водоблок для процессора

Alphacool представила новый водоблок Aurora XP³ Light. Aurora XP³ Light совместим со всеми современными разъемами Intel и AMD. В качестве основы производитель использует никелированную медную основу, которая поставляется в общей сложности с 1156 контактами. Благодаря увеличенной площади основания, производитель гарантирует отличный отвод тепла.

RGB подсветка осуществляется с помощью девяти встроенных светодиодов. Каждый светодиод может управляться индивидуально и настроен индивидуально.

Установка блока очень проста. В комплекте с набором для установки идет пластина для задней части материнской платы. Стоимость Aurora XP³ Light составляет около 40 евро.