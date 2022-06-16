Alphacool представила новую термопасту Apex с коэффициентом теплопроводности 17 Вт/мК

Компания Alphacool представила новую термопасту Apex. Она обладает коэффициентом теплопроводности 17 Вт/мК. Инженерам Alphacool удалось оптимизировать вязкость новой термопасты Apex, при этом ее легко наносить. В состав термопасты Alphacool Apex входит нанопорошок с очень низким тепловым импедансом. Это позволяет еще более эффективно охлаждать компоненты (ЦП и ГПУ), тем самым продлевая срок их службы и повышая надежность.

Термопаста Alphacool Apex поставляется в шприце по 4 г.

Термопаста Alphacool Apex будет доступна по цене 14,99 евро.
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