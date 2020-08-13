Alphacool представила серию тонких радиаторов NexXxoS ST25 для построения контура системы жидкостного охлаждения.

Серия представлена тремя радиаторами размером 120 мм, 240 мм и 360 мм. NexXxoS ST25 изготовлен из меди, за исключением латунной соединительной резьбы, что обеспечивает дополнительную прочность и защищает резьбу от повреждений. NexXxoS ST25 поставляется с двумя стандартными портами G1 / 4 ” обеспечивая широкую совместимость.

Радиаторы Alphacool NexXxoS ST25 идеально подойдут для игровых систем с ограниченным пространством. Радиаторы уже поступили в продажу за 31 евро (120 мм), 45 евро (240 мм) и 58 евро (360 мм).