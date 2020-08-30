Alphacool представила систему охлаждения Eisbaer LT92 AIO для корпусов малого форм-фактора

Система жидкостного охлаждения поставляется без быстросъемных застежек и короткой трубкой диаметром 25 мм. Alphacool Eisbaer LT 92 оснащен 92-мм медным радиатором, который обеспечивает достаточное охлаждение для мощных процессоров.
Радиатор изготовлен из меди его размеры Д x Ш x В: 134 x 92 x 30 мм. Есть два разъема G1/4". Alphacool Eisbaer LT92 AIO совместим с процессорами Intel и AMD.
Компания оборудовала помпу мощным насосом DC-LT, который также используется в более крупных системах охлаждения Eisbaer. Трубки и фитинги из серии Enterprise Solution, они обеспечивают надежность, а трубки лучше сопротивляются изгибам. Система жидкостного охлаждения поставляется без вентилятора, его придется докупать отдельно.
Alphacool Eisbaer LT92 AIO доступен по цене 73 евро.