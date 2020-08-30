Alphacool представила систему охлаждения Eisbaer LT92 AIO для корпусов малого форм-фактора

Alphacool представляет моноблок Eisbaer LT92 AIO для корпусов малого размера. Alphacool Eisbaer LT92 AIO ничто иное, как уменьшенная версия классического кулера Eisbaer LT AIO.

Система жидкостного охлаждения поставляется без быстросъемных застежек и короткой трубкой диаметром 25 мм. Alphacool Eisbaer LT 92 оснащен 92-мм медным радиатором, который обеспечивает достаточное охлаждение для мощных процессоров.

Радиатор изготовлен из меди его размеры Д x Ш x В: 134 x 92 x 30 мм. Есть два разъема G1/4". Alphacool Eisbaer LT92 AIO совместим с процессорами Intel и AMD.

Компания оборудовала помпу мощным насосом DC-LT, который также используется в более крупных системах охлаждения Eisbaer. Трубки и фитинги из серии Enterprise Solution, они обеспечивают надежность, а трубки лучше сопротивляются изгибам. Система жидкостного охлаждения поставляется без вентилятора, его придется докупать отдельно.

Alphacool Eisbaer LT92 AIO доступен по цене 73 евро.
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