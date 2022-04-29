Alphacool представила водоблок для видеокарты PNY RTX A5000

Alphacool расширяет ассортимент водоблоков для графических процессоров, представив новый водоблок для графического процессора PNY RTX A5000. Водоблок изготовлен из меди и ацеталя и поставляется с алюминиевой задней панелью. Он специально разработан для использования в тесных серверных корпусах. Разъемы были перемещены в заднюю часть блока, что также упрощает прокладку труб внутри серверной стойки. Несмотря на свой компактный дизайн, версия из ацеталя имеет те же характеристики, что и водоблок акриловой серии Eisblock Aurora. Размеры ДхШхВ: 254,48 х 97,19 х 26,6 мм.

Стоимость Alphacool ES RTX A5000 GPU составляет 139 долларов.