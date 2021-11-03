Alphacool представляет медные радиаторы NexXxoS HPE-45 и HPE-60 X-Flow

Alphacool сегодня представила новое поколение высокопроизводительных радиаторов HPE-45 и HPE-60 X-Flow из проверенной серии полностью медных радиаторов Alphacool NexXxoS. В серии HPE Alphacool увеличивает количество охлаждающих каналов в радиаторе. Это изменение дает значительное увеличение эффективности охлаждения без увеличения ограничения в радиаторе. Еще одна особенность серии Alphacool HPE, повышающая производительность, это высокая плотность ребер. Благодаря расстоянию между лопастями 15 или 16 FPI он обеспечивает оптимальный поток воздуха. Если радиатор оснащен 80-миллиметровыми вентиляторами с обеих сторон в двухтактном режиме, очевидно, что возможно значительное снижение температуры воды по сравнению со стандартными радиаторами.

В медных радиаторах NexXxoS HPE-60 также используется проверенная технология Alphacool X-Flow. Это означает, что входы и выходы расположены на противоположных сторонах таким образом, позволяют легко реализовать водяной контур в серверной стойке. Радиаторы толщиной 60 мм могут быть оснащены тремя или четырьмя вентиляторами по 80 мм на каждую сторону радиатора.