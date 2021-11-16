Alphacool представляет процессорные кулеры Eisbaer LT240 и LT360 Aurora AIO с цифровой RGB подсветкой

Alphacool представила новые процессорные кулеры Eisbaer LT240 и LT360 Aurora «All-in-One», основанные на ранее столь успешной серии Eisbaer LT. По сравнению с классическим Alphacool Eisbaer LT AIO, кулер и насос, а также вентиляторы новой версии Aurora теперь полностью оснащены цифровыми светодиодами RGB. С помощью прилагаемого контроллера можно настроить обширные световые эффекты, которые обеспечивают уникальное и благородное освещение.

Как и все моноблоки Eisbaer AIO, Alphacool снова использует радиатор NexXxoS с охлаждающими ребрами, предварительными камерами и охлаждающими каналами из меди, а также прочные шланги TPV с быстроразъемными соединениями из серии ENTERPRISE Solutions. С помощью быстроразъемных соединений можно интегрировать в контур другие распространенные продукты водяного охлаждения, такие как охладители графического процессора. Плоский корпус насоса позволяет устанавливать моноблок даже в самых ограниченных пространствах. Eiszyklon Aurora LUX PRO от Alphacool используется в качестве вентилятора, насос DC-LT заменен более тихим и мощным насосом DC-LT2 от Alphacool.

Благодаря входящему в комплект адаптеру, процессор Alphacool Eisbaer Aurora LT CPU AIO уже совместим с сокетом Intel LGA1700.

Комментарии и отзывы Alphacool Eisbaer LT240
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