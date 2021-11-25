Alphacool представляет систему жидкостного охлаждения Eiswolf 2

Alphacool сегодня представила систему жидкостного охлаждения Eiswolf 2 для видеокарт GeForce RTX 3080 NVIDIA Founders Edition и Radeon RX 6800 / 6800XT MSI Gaming X Trio. Eiswolf 2 использует полностью медный радиатор Alphacool 360 мм NexXxoS ST30. В качестве вентиляторов компания использует 120 мм Alphacool Aurora Rise. Система укомплектована водоблоком Eisblock Aurora. Он не только охлаждает чип GPU, но и активно охлаждает все соответствующие компоненты, такие как память и VRAM. Он также имеет яркую подсветку aRGB.

Все используемые компоненты: радиатор, вентилятор, охладитель, насос DC-LT 2, включая фитинги и трубки, являются частью линейки Alphacool DIY и поэтому доступны отдельно. Комбинация всех компонентов приводит к удобному решению, которое так же просто установить, как и моноблок, но обеспечивает производительность предварительно собранного и заполненного пользовательского цикла.
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