Alphacool представляет водяное охлаждение Eiswolf 2 AIO для видеокарт

Alphacool сегодня представила решение Eiswolf 2 «All-in-One» для видеокарт Geforce RTX 3080/3090 Gigabyte Aorus Master / Xtreme и Radeon RX 6800XT / 6900XT Sapphire Nitro+.

Eiswolf 2 использует полностью медный радиатор Alphacool 360 мм NexXxoS ST30. В качестве вентиляторов компания использовала 120 мм Alphacool Aurora Rise. Этот впечатляющий вентилятор с макс. статическое давление 3,17 мм / H2O, обеспечивает макс. расход воздуха 119,8 м³ / ч. Диапазон скорости вентилятора от 0 до 2500 об / мин регулируется с помощью ШИМ. AIO укомплектован водоохладителем Eisblock Aurora. Это не только охлаждает чип GPU, но и активно охлаждает все соответствующие компоненты, такие как память и VRAM. Он также имеет яркую подсветку aRGB.

Все используемые компоненты (радиатор, вентилятор, охладитель, насос DC-LT 2), включая фитинги и трубки, являются частью линейки Alphacool DIY и поэтому доступны отдельно. Комбинация всех компонентов приводит к решению, которое так же просто установить, как и моноблок, но обеспечивает производительность предварительно собранного и предварительно заполненного пользовательского цикла. Только корпус насоса для насоса DC-LT 2 является изготовленным на заказ элементом, который является лишь частью объема поставки решения AIO и поэтому не может быть приобретен отдельно.

Комментарии и отзывы Alphacool Eiswolf 2 AIO
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