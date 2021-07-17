Alphacool расширяет ассортимент медных радиаторов серии NexXxoS

Alphacool объявила о выпуске новых медных радиаторов серии NexXxoS в которую вошли модели NexXxoS XT45/UT60 Dual-Flow и NexXxoS ST25.

Двухпоточные радиаторы NexXxoS XT45 / UT60 360 мм были специально разработаны для использования в серверных решениях. Двухпоточный радиатор основан использует технологию Alphacool X-Flow, где радиатор разделен посередине, благодаря чему можно создать два отдельных контура.

92 мм радиатор идеально подходит для SSF систем.

Радиаторы длиной 360 мм предлагают толщину 45 мм и 60 мм.

Рекомендованная стоимость радиаторов: NexXxos XT45 DualFlow - 109 евро, NexXxos UT60 DualFlow - 132 евро, NexXxos ST25 92 мм - 43 евро и NexXxos ST25 92 мм Dual ( 184 мм ) - 55 евро.

Комментарии и отзывы Alphacool NexXxoS XT45/UT60 Dual-Flow и NexXxoS ST25
Thermaltake выпустила системы охлаждения...
Thermaltake объявила о выпуске систем охлаждения новой серии TOUGHLIQUID ARGB. Серия представлена моделям...
Deepcool представила систему охлаждения ...
Deepcool представила систему охлаждения Castle 360EX A-RGB. Производитель внес улучшения по сравнению с п...
Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Form...
EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Crosshair VIII Formula D-RGB представляет собой готовое решение для об...
Fractal Design представила новую серию в...
Компания Fractal Design представила новую серию вентиляторов получившую название Aspect. Новые вентилятор...
Представлен кулер SilverStone AR12-TUF и...
SilverStone объявила о выпуске кулера для процессора AR12-TUF и вентилятора Air Penetrator 184i ARGB. ...
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая си...
Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке в...
Вентилятор Alphacool Rise Aurora 120 дос...
Компания Alphacool рада объявить, что вентилятор Rise Aurora 120 теперь можно купить в одиночном экземпля...
Phanteks готовит к выпуску водоблок Glac...
Phanteks представила водоблок Glacier G6000 STRIX разработанный специально для видеокарт ASUS ROG STRIX T...
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
Обзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессораОбзор ID-Cooling FROSTFLOW X 360. Недорогое жидкостное охлаждение процессора
Сравнительный тест Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-225-XT BlackСравнительный тест Deepcool Gammaxx 400 EX и ID-Cooling SE-225-XT Black
Обзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкойОбзор ID-COOLING ZoomFlow 240X ARGB. Недорогая СВО с подсветкой
Обзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлажденияОбзор Thermaltake TH120 ARGB Sync (CL-W285-PL12SW-A). Недорогая система охлаждения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor