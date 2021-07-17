Alphacool расширяет ассортимент медных радиаторов серии NexXxoS

Alphacool объявила о выпуске новых медных радиаторов серии NexXxoS в которую вошли модели NexXxoS XT45/UT60 Dual-Flow и NexXxoS ST25.

Двухпоточные радиаторы NexXxoS XT45 / UT60 360 мм были специально разработаны для использования в серверных решениях. Двухпоточный радиатор основан использует технологию Alphacool X-Flow, где радиатор разделен посередине, благодаря чему можно создать два отдельных контура.

92 мм радиатор идеально подходит для SSF систем.

Радиаторы длиной 360 мм предлагают толщину 45 мм и 60 мм.

Рекомендованная стоимость радиаторов: NexXxos XT45 DualFlow - 109 евро, NexXxos UT60 DualFlow - 132 евро, NexXxos ST25 92 мм - 43 евро и NexXxos ST25 92 мм Dual ( 184 мм ) - 55 евро.