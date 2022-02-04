Alphacool выпускает Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate для охлаждения видеокарт

Alphacool объявила о выпуске задней панели с активным охлаждением серии Eisblock Aurora для графических процессоров GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Активная задняя панель обеспечивает охлаждение задней стороны видеокарт RTX 3090 и RTX 3080, которые как известно, сильно нагреваются при длительном использовании. Благодаря термопрокладкам с проводимостью 7 Вт/мК активная задняя панель имеет прямой контакт с графической памятью для эффективного охлаждения. Кроме того, устройство также оснащено светодиодами ARGB.

Новинка совместима с водоблоками таких моделей, как MSI SUPRIM X, EVGA FTW3, AORUS MASTER/EXTREME, ROG STRIX, MSI Ventus и GALAX HOF.

Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate доступна для заказа через интернет-магазин производителя.