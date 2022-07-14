Alphacool выпускает новые фитинги Eiszapfen

Компания Alphacool объявила о выпуске новых фитингов Eiszapfen для контура водяного охлаждения. Фитинги диаметром 8 мм с внутренней и внешней резьбой легко устанавливаются на водоблоки и охлаждающими трубками. Резьба имеет глубину 5 мм, что обеспечивает очень компактную конструкцию. Фитинги можно поворачивать на 360°, что обеспечивает дополнительную гибкость при соединении в самых компактных корпусах.

В комплект поставки входят 3 дополнительных уплотнительных кольца красного, желтого и синего цвета. Изготовлены фитинги из латуни. Совместимость с мягкими шлангами. Цена Alphacool Eiszapfen составляет 9,99 евро.
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