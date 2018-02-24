Alphacool выпускает новое жидкостное охлаждение Eisbaer LT AIO

Как и Eisbaer, Eisbaer LT отличается от обычной AIO-системы тем, что Alphacool в максимальной степени полагался на обычные пользовательские компоненты во время разработки.Это позволяет расширять Eisbaer LT не только с помощью специальных шлангов Eisbaer Ready, но и с разъемами, использующими стандартные резьбы G1 / 4. Еще одной изюминкой является новый 25-миллиметровый тонкий радиатор, выполненный полностью из меди. Поскольку медь имеет в два раза теплопроводящей мощности, чем алюминий, оптимальное охлаждение гарантировано.Версии 120/240 и 360 будут продавать по цене 80, 90 и 105 евро с учетом НДС.