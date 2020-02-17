Alphacool выпустила блок управления процессором

Серия водоблоков Eisblock XPX 1U представлена в двух вариантах. Обычная версия предназначена для настольных процессоров Intel и AMD. Версия Pro для HEDT сегмента сокета TR4.

На крышке блока находятся два резьбовых отверстия BSP G1 / 4". Основание изготовлено из меди. Внутри блока находятся металлические пластины через которые проходит охлаждающая жидкость. Такая конструкция обеспечивает более высокую производительность.

Установка водоблока не составит труда. Температурные показатели близки к показаниям конкурентов в лице EKWB и других.

За свою стоимость Alphacool Eisblock XPX 1U предлагает производительность, совместимость с процессорами Intel и AMD. Низкопрофильная форма блока обеспечивает установку в корпусах SFF форм-фактора.